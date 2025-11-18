Спецпредставитель Трампа призвал ЕС занять агрессивную позицию в отношении РФ
Европейскому союзу следует занять более агрессивную позицию по отношению к Москве, а также продвигать план по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил постоянный представитель президента США при НАТО Мэттью Уитакер, передает Bloomberg.
По его мнению, это станет значительным шагом в поддержании сокращающегося финансирования Киева на несколько лет в экономическом и военном плане.
Страны Евросоюза должны принять решение по изъятию активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Издание Politico отмечало, что одним из основных препятствий для такого шага остается позиция Бельгии, где и находится основная часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 18 ноября поручил депутатам подготовить текст обращения в российский кабмин. В документе будет говориться о необходимости проработки ответных мер, если в Евросоюзе решат конфисковать замороженные активы России. Рассмотрение текста обращения запланировано на 20 ноября.