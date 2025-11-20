Дума приняла обращение к премьеру о мерах на случай хищения активов РФ

В документе говорится, что конфискация российских активов является нарушением суверенных прав РФ. По мнению авторов инициативы, любые подобные действия должны повлечь за собой правовые последствия. Они подчеркивают необходимость предъявить иски о возмещении ущерба и наложить арест на имущество в качестве обеспечительной меры на банк Euroclear и Бельгию, где хранится значительная часть замороженных средств. В качестве источника компенсации также могут быть использованы активы иностранных лиц из недружественных государств, отмечается в обращении.