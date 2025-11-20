Дума приняла обращение к премьеру о мерах на случай хищения активов РФ

Дума приняла обращение к премьеру о мерах на случай хищения активов РФКонфискация средств противоречит правовым нормам Евросоюза
Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой подготовить комплекс мер на случай хищения российских активов за рубежом. Решение поддержали 404 парламентария. Об этом сообщает сайт нижней палаты.
В обращении отмечается, что инициатива о конфискации российских активов противоречит правовым нормам Евросоюза. В частности, ст. 17 Хартии основных прав ЕС запрещает изъятие собственности без справедливой компенсации.
«Очевидно, что предлагаемое странам – членам Европейского союза использование российских активов для выдачи кредитов не предполагает никаких компенсаций, что фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение», – пояснили авторы обращения.
В документе говорится, что конфискация российских активов является нарушением суверенных прав РФ. По мнению авторов инициативы, любые подобные действия должны повлечь за собой правовые последствия. Они подчеркивают необходимость предъявить иски о возмещении ущерба и наложить арест на имущество в качестве обеспечительной меры на банк Euroclear и Бельгию, где хранится значительная часть замороженных средств. В качестве источника компенсации также могут быть использованы активы иностранных лиц из недружественных государств, отмечается в обращении.
19 ноября Reuters сообщило, что на фоне нехватки средств бюджета и раскрытия коррупционных схем на Украине Киев подталкивает ЕС решить вопрос о предоставлении так называемого «репарационного кредита» в размере $163 млрд в декабре. Их планируют изъять из замороженных активов РФ.
Издание отмечает, что лидеры стран объединения хотят обсудить эту ситуацию на саммите 18 декабря. Собеседник Reuters отметил, что это событие, «по всей видимости, является последним шансом для Европы в 2025 г. договориться о предоставлении кредита Украине».
По данным Politico, основной проблемой в кредитовании Украины все еще считается мнение Бельгии, где находится большая часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.
Подготовить текст обращения в российский кабмин поручил депутатам председатель Госдумы Вячеслав Володин.