МИД Греции: для изъятия замороженных активов РФ нет достаточной правовой основы

«Позиция Греции заключается в том, что требуется тщательное изучение всех политических, юридических и экономических параметров этого дела. Мы считаем, что для этого нет адекватной правовой базы, и мы этого на данный момент придерживаемся», – сказала она (цитата по ТАСС).