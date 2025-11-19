МИД Греции: для изъятия замороженных активов РФ нет достаточной правовой основы
Для конфискации российских замороженных активов странами Евросоюза (ЕС) еще нет адекватной правовой основы, заявила журналистам официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.
«Позиция Греции заключается в том, что требуется тщательное изучение всех политических, юридических и экономических параметров этого дела. Мы считаем, что для этого нет адекватной правовой базы, и мы этого на данный момент придерживаемся», – сказала она (цитата по ТАСС).
19 ноября агентство Reuters сообщило, что на фоне нехватки средств бюджета и раскрытия коррупционных схем на Украине страна подталкивает ЕС решить вопрос о предоставлении так называемого «репарационного кредита» в размере $163 млрд в декабре. Их планируют изъять из замороженных активов РФ.
Издание отмечает, что лидеры стран объединения хотят обсудить эту ситуацию на саммите 18 декабря. Собеседник Reuters отметил, что это событие, «по всей видимости, является последним шансом для Европы в 2025 г. договориться о предоставлении кредита Украине».
По данным Politico, основной проблемой в кредитовании Украины все еще считается мнение Бельгии, где находится большая часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.