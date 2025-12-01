Костин предрек полстолетия судов, если ЕС конфискует российские активы
Если Евросоюз сможет осуществить конфискацию замороженных активов РФ, это повлечет за собой ответные действия Москвы, а затем 50 лет судов, заявил в интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин.
«И, к сожалению, дальше опасная цепочка может развиваться, потому что Россия ответит конфискацией средств иностранных инвесторов, Запад ответит опять, а потом, когда мы достигнем мира, мы лет 50 будем судиться по всем этим искам», – подчеркнул он.
Костин также назвал «бандитизмом» намерение стран ЕС изъять российские активы, так как для такого шага нет никакого юридического обоснования. При этом глава ВТБ подчеркнул, что сейчас Россия ведет себя слишком скромно и обязана подать в суд ООН.
30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас говорила, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России. По ее словам, репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен», а европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». Она отметила, что компенсация ущерба должна лечь на Россию.
29 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу решить вопрос использования активов. Российская сторона отмечала, что конфискация российских средств будет иметь последствия для Евросоюза.