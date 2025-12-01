Костин предрек полстолетия судов, если ЕС конфискует российские активы

«И, к сожалению, дальше опасная цепочка может развиваться, потому что Россия ответит конфискацией средств иностранных инвесторов, Запад ответит опять, а потом, когда мы достигнем мира, мы лет 50 будем судиться по всем этим искам», – подчеркнул он.