Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Костин предрек полстолетия судов, если ЕС конфискует российские активы

Ведомости

Если Евросоюз сможет осуществить конфискацию замороженных активов РФ, это повлечет за собой ответные действия Москвы, а затем 50 лет судов, заявил в интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

«И, к сожалению, дальше опасная цепочка может развиваться, потому что Россия ответит конфискацией средств иностранных инвесторов, Запад ответит опять, а потом, когда мы достигнем мира, мы лет 50 будем судиться по всем этим искам», – подчеркнул он.

Костин также назвал «бандитизмом» намерение стран ЕС изъять российские активы, так как для такого шага нет никакого юридического обоснования. При этом глава ВТБ подчеркнул, что сейчас Россия ведет себя слишком скромно и обязана подать в суд ООН.

30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас говорила, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России. По ее словам, репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву, «очень важен», а европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». Она отметила, что компенсация ущерба должна лечь на Россию.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу решить вопрос использования активов. Российская сторона отмечала, что конфискация российских средств будет иметь последствия для Евросоюза.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте