Почему Евросоюз спешит оформить изъятие активов Москвы до середины декабря

Почему Евросоюз спешит оформить изъятие активов Москвы до середины декабряВ то же время ЕС готовит для Украины «план Б» на случай отказа Бельгии
Еврокомиссия (ЕК) готова юридически обосновать изъятие на нужды Украины замороженных в Евросоюзе (ЕС) суверенных российских активов. Об этом 26 ноября на сессии Европарламента заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «ЕК готова представить юридический текст по использованию активов России», – сказала она. А 25 ноября за это же выступили все представители «коалиции желающих» (в нее входят все страны ЕС, кроме Венгрии, а также Великобритания, Норвегия, Турция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. – «Ведомости»).
Фон дер Ляйен на той же видеоконференции накануне высказалась за то, чтобы «полностью использовать» замороженные российские активы. Позже она также заявила, что ЕК «не допустит, чтобы за Украину платили одни европейские налогоплательщики», а решения по активам «должны приниматься в ответственных юрисдикциях».
Еще в середине октября Германия, Франция, Италия, Дания, Финляндия и Польша, а также ЕК, Норвегия и Великобритания выступили с заявлением о намерении разработать механизм, который позволит использовать «всю стоимость» авуаров России. А на саммите ЕС 17–18 октября его страны обязались «обеспечить финансовые и военные потребности Украины» на 2026–2027 гг., что обойдется в 135,7 млрд евро. В этом им мог бы помочь так называемый репарационный кредит за счет суверенных активов России, но его механизм так пока и не удалось согласовать.
Что подгоняет Брюссель
Ускорение действий ЕС относительно российских активов происходит на фоне активизации миротворческих инициатив со стороны США. Перед видеоконференцией 25 ноября фон дер Ляйен заявила, что намерена обсудить на ней с госсекретарем США Марко Рубио возможность изъятия активов. Итоги переговоров не обнародовались. Но, как сообщал Bloomberg 24 ноября, еврочиновники выражают «осторожный оптимизм». А из первоначальных 28 пунктов «плана Дональда Трампа» по Украине якобы был исключен пункт о российских активах. Он, согласно утверждениям в СМИ, предусматривал выделение $100 млрд из них на «усилия США по восстановлению» Украины, с получением американцами 50% прибыли, а неиспользованные активы направить в американо-российский инвестфонд.
Старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Егор Сергеев замечает, что переговоры по российским активам в ЕС не прекращались всю осень 2025 г. Но сейчас много места в СМИ уделяется претворению в жизнь «плана Трампа», который пугает тем, что он может затруднить использование авуаров России.
До сих пор, согласно решению G7 от 2024 г., на помощь Украине идет только прибыль от замороженных российских активов. К октябрю 2025 г. эти страны перечислили Киеву лишь $26,5 млрд от $50 млрд обещанных. Прогнозы по финансовому положению Украины ухудшаются, и за 2025 г. дефицит ее бюджета составит $46,83 млрд. Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал о «дыре» в бюджете Украины к 2027 г. в 60 млрд евро. При этом 13 ноября Домбровскис заявил, что ЕС не может продолжать выделять Украине регулярные кредиты макрофинансовой помощи. С острой нехваткой средств Киев столкнется уже в начале 2026 г. согласен Сергеев.
По словам замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова, исчерпание своих возможностей кредитовать Украину напрямую в ЕС осознали летом 2025 г. Поэтому, продолжает он, в Брюсселе обратились к «внебюджетным» источникам и резервы России сочли основой для долгосрочного финансирования Киева. В итоге в сентябре еврочиновниками была оформлена идея «репарационного кредита» для Украины за счет фактического изъятия от 140 млрд до 185 млрд евро из российских активов.
Кто «за», кто «против»
Против изъятия российских активов выступает Бельгия, где хранятся от 170 млрд до 195 млрд евро в бумагах на счетах Euroclear. Страна не согласна поддержать меры, «истолковываемые как конфискация», и требует «распределения рисков» среди членов ЕС. Бельгия опасается ответных мер России.
26 ноября глава евродипломатии Кая Каллас признала, что опасения Бельгии «полностью обоснованны». В тот же день бельгийский министр обороны Тео Франкен сообщил, что хотя его страна и поддерживает Украину, но «не поддастся давлению» без гарантий отсутствия судебных исков и выплат. Соответствующие соображения были переданы властям Италии, пояснил Франкен.
В Москве не раз называли и использование, и потенциальную конфискацию активов «кражей». А 26 ноября министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что предложения по ответу на изъятие российских активов разработаны и представлены руководству страны.
«Ведомости» направили запрос в министерство юстиции России.
По мнению партнера адвокатской коллегии NSP Ильи Рачкова, еврочиновники могут позаимствовать решения из европейского гражданского права: предложить Бельгии, если ее граждане или юрлица понесут ущерб при ответе со стороны России, компенсировать им ущерб.
Против использования российских активов выступает и Венгрия, которая получает из России трубопроводную нефть и строит с ее помощью АЭС. Франция, как говорил в интервью «Ведомостям» ранее ее посол Николя де Ривьер, «против конфискации» и за «соблюдение международного права». Но Париж при этом выступает за «использование полной стоимости» резервов России в пользу Украины.
По словам Белова, Париж не блокирует саму идею, но тормозит ее наиболее радикальные схемы. Позиция Польши и Прибалтики «конфисковать все» носит политико-символический характер, эти страны считают юридические барьеры «искусственными», поясняет эксперт. «А Италия и Испания отвергают полную конфискацию, считая ее юридически и финансово рискованной, что усиливает позицию Бельгии», – говорит Белов.
Возможная конфискация подорвет доверие к западным финансовым юрисдикциям и создаст стимулы для перевода резервов в Китай, региональные фонды и «сырьевые корзины», продолжает Белов. Сергеев отмечает, что последствия конфискации такого размера пока сложно оценить, ведь таких прецедентов еще не было.
Успеть до декабря
Согласно данным Politico, ЕС спешит согласовать «репарационный кредит» Украине до саммита 18 декабря. Его юридическая конструкция или гибридных механизмов может быть готова к середине декабря, допускает Белов. По мнению эксперта, решение, фиксирующее готовность использовать российские активы, с высокой вероятностью могут принять именно на саммите.
Если это не удастся, то, как сообщает Politico, ЕС разрабатывает «план Б» – «промежуточный» кредит. Его источником может стать вариант совместного европейского долга, который позволит Украине «продержаться» в начале 2026 г. Это, пишет Politico, даст время для поиска согласованного решения по российским резервам.
По мнению Сергеева, альтернатива «репарационному кредиту» пока не проглядывается. Но, указывает эксперт, у ЕС есть опыт привлечения средств ad hoc через выпуск общих долговых бумаг на срочные антикризисные задачи, как это было с фондом «ЕС следующего поколения» во время пандемии коронавируса.
Тем не менее даже при торможении принятия юридического механизма «репарационного кредита» и его аналогов в ближайшие пару лет Россия почти наверняка потеряет часть активов, подытоживает Белов. «Но она все равно сохранит возможность юридического сопротивления полной конфискации», – заключает он.
В подготовке материала участвовала Яна Суринская