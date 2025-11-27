Почему Евросоюз спешит оформить изъятие активов Москвы до середины декабря

До сих пор, согласно решению G7 от 2024 г., на помощь Украине идет только прибыль от замороженных российских активов. К октябрю 2025 г. эти страны перечислили Киеву лишь $26,5 млрд от $50 млрд обещанных. Прогнозы по финансовому положению Украины ухудшаются, и за 2025 г. дефицит ее бюджета составит $46,83 млрд. Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал о «дыре» в бюджете Украины к 2027 г. в 60 млрд евро. При этом 13 ноября Домбровскис заявил, что ЕС не может продолжать выделять Украине регулярные кредиты макрофинансовой помощи. С острой нехваткой средств Киев столкнется уже в начале 2026 г. согласен Сергеев.