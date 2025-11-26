Бельгия объяснила Италии риски при изъятии российских активов

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги заседания «коалиции желающих», заявил, что страны Евросоюза в скором времени определят, каким образом могут быть применены замороженные в Европе российские активы. По его словам, решение будет согласовано «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией».