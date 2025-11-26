Бельгия объяснила Италии риски при изъятии российских активов
Бельгия смогла объяснить Италии серьезные риски, связанные с экспроприацией российских активов. Об этом в своей публикации в соцсети X сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам визита в Италию.
Франкен заявил, что Бельгия не будет конфисковывать замороженные российские активы и передавать их Украине «без европейских гарантий против судебных исков и возврата средств».
«Мы продолжим поддерживать Украину, но не пойдем на уступки в этом вопросе. Просто слишком много рисков. Теперь это понимают и в Италии», – написал он.
25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги заседания «коалиции желающих», заявил, что страны Евросоюза в скором времени определят, каким образом могут быть применены замороженные в Европе российские активы. По его словам, решение будет согласовано «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией».