ЕС в ближайшие дни примет решение по российским активам
Страны Европейского союза (ЕС) намерены в скором времени определить, каким образом могут быть использованы замороженные в Европе российские активы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги заседания коалиции желающих. Трансляция проводилась в Х Елисейского дворца.
По словам французского лидера, обсуждение находится на финальной стадии.
Он отметил, что решение будет согласовано «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией». Макрон выразил уверенность, что итоговое решение «даст Украине ясную перспективу и позволит сохранить давление на Россию».
Ранее Макрон также заявил, что распоряжаться замороженными российскими активами имеет право только Европа.
24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что ЕС считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины. По ее словам, ведомство приветствует успехи, достигнутые на первых переговорах по Украине в Женеве. Пиньо также обратила внимание, что ключевые «красные линии» ЕС остаются прежними: границы Украины не могут быть «изменены силой» и украинская армия не должна быть ограничена внешними требованиями.