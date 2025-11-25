Макрон: только европейцы могут распоряжаться замороженными активами РФ

24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз (ЕС) считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины. По ее словам, ведомство приветствует успехи, достигнутые на первых переговорах по Украине в Женеве. Пиньо также обратила внимание, что ключевые «красные линии» ЕС остаются прежними: границы Украины не могут быть «изменены силой» и украинская армия не должна быть ограничена внешними требованиями.