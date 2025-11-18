Силуанов рассказал о проекте ответной конфискации западных активов

Силуанов рассказал о проекте ответной конфискации западных активовВ случае изъятия собственности Россия поступит аналогично
Минфин РФ использует аналогичные меры, если замороженные российские активы будут конфискованы со стороны Европейского союза (ЕС), заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран», – добавил он (цитата по ТАСС).
18 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил депутатам подготовить текст обращения в российский кабмин. В документе будет говориться о необходимости проработки ответных мер, если в ЕС решат конфисковать активы России.
Страны ЕС решат вопрос об изъятии российских активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Бельгия, где находится большая часть средств, уже требовала от стран ЕС равной степени ответственности и риска за такой шаг, если он будет принят.
17 ноября стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила государствам объединения письмо, в котором изложила три возможных механизма дальнейшего финансирования Украины: использование заблокированных российских активов в формате так называемого «репарационного кредита», прямые гранты государств-членов, общий заем, привлеченный на уровне всего Евросоюза.