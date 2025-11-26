Euractiv: Каллас вызвала напряжение в отношениях с Бельгией из-за активов РФ
Глава евродипломатии Кая Каллас на встрече с депутатами Европейской народной партии в Страсбурге снова начала призывать страны к изъятию замороженных российских активов для финансирования Киева. Таким поведением она вызвала раздражение некоторых политиков, которые присутствовали на мероприятии, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
«Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?» – сказал изданию один из собеседников. По данным Euractiv, Каллас на встрече «решительно выступила в защиту» конфискации замороженных активов, что вызвало напряжение.
Кроме того, пишет портал, дипломат решила напомнить депутатам, что у нее эстонское происхождение. Из-за этого, по ее мнению, она способна лучше понять Россию, чем бельгийцы.
26 ноября издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что страны Евросоюза разрабатывают «экстренный план Б» по финансированию Украины с помощью «промежуточного кредита» на случай, если не получится изъять российские замороженные активы. При этом Киев могут попросить вернуть эти средства обратно, когда государствам все же удастся конфисковать активы Москвы.