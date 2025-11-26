Politico: в ЕС разрабатывают «план Б» по финансированию Киева вместо активов РФ
Европейские страны разрабатывают «экстренный план Б» по финансированию Украины с помощью «промежуточного кредита» на случай, если не получится изъять российские замороженные активы, сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников.
«Одним из вариантов, получающих поддержку, является «промежуточный» кредит, финансируемый за счёт займов ЕС, чтобы Украина оставалась на плаву в первые месяцы 2026 г. <...> Это даст больше времени для оформления репарационного кредита с использованием российских активов», – отметили авторы материала.
По словам двух дипломатов, в Евросоюзе (ЕС) также могут попросить вернуть указанные средства обратно, когда Киев все же получит финансирование из долгосрочного «репарационного» кредита.
26 ноября министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен сообщил, что у его страны получилось объяснить Италии, в чем заключаются серьезные риски при конфискации российских активов. Он отметил, что Бельгия не будет передавать активы Украине «без европейских гарантий против судебных исков и возврата средств».
25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги заседания «коалиции желающих», подчеркнул, что европейские государства в скором времени примут решение о том, каким образом могут быть применены замороженные активы Москвы. По его словам, эта мера будет согласована «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией».