Politico: в ЕС разрабатывают «план Б» по финансированию Киева вместо активов РФ

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги заседания «коалиции желающих», подчеркнул, что европейские государства в скором времени примут решение о том, каким образом могут быть применены замороженные активы Москвы. По его словам, эта мера будет согласована «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией».