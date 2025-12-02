Песков согласился с главой МИД Бельгии по вопросу изъятия активов России
Россия согласна, что изъятие замороженных российских активов в пользу Украины является «авантюрой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы согласны с министром. За исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину», – сказал он.
По его словам, «хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине».
1 декабря министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что «классический общеевропейский заем» является лучшим вариантом «быстро предоставить Украине финансовую помощь». По его словам, это лучше, чем «авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков».
9 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфискация российских золотовалютных резервов в Европе не поможет Украине расплатиться с долгами. По его словам, не все в Евросоюзе готовы «слепо идти на подобные шаги», которые чреваты в том числе серьезными репутационными рисками для еврозоны.