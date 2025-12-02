Песков согласился с главой МИД Бельгии по вопросу изъятия активов России

9 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфискация российских золотовалютных резервов в Европе не поможет Украине расплатиться с долгами. По его словам, не все в Евросоюзе готовы «слепо идти на подобные шаги», которые чреваты в том числе серьезными репутационными рисками для еврозоны.