Лавров: конфискация активов России не спасет Украину от долгов

По его словам, не все в Евросоюзе готовы «слепо идти на подобные шаги», которые чреваты в том числе серьезными репутационными рисками для еврозоны. Лавров подчеркнул, что Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы с цинизмом, а возможная конфискация активов – это «открытый обман и грабеж», поскольку легального способа сделать это не существует.