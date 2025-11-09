Лавров: конфискация активов России не спасет Украину от долгов
Конфискация российских золотовалютных резервов в Европе не поможет Украины расплатиться с долгами, в Евросоюзе это понимают, поэтому не все готовы принять такое решение, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Конфискация наших ЗВР не спасет киевских протеже "единой Европы". Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится», – сказал он.
По его словам, не все в Евросоюзе готовы «слепо идти на подобные шаги», которые чреваты в том числе серьезными репутационными рисками для еврозоны. Лавров подчеркнул, что Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы с цинизмом, а возможная конфискация активов – это «открытый обман и грабеж», поскольку легального способа сделать это не существует.
Если же это произойдет, то Москва даст адекватный ответ в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный ущерб, добавил министр. По его мнению, Бельгия и другие страны ЕС еще могут отказаться от «планируемой авантюры».
Лидеры стран Евросоюза ранее до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине. Причиной этого решения стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября Еврокомиссия пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.
Газета Politico писала, что от этого займа зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда. ЕС опасается, что МВФ может прекратить помощь, если Бельгия не согласится выдать Киеву репарационный кредит.