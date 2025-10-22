Группа поддержки Украины в Европе снова обещает забрать российские активы

Как заявил в интервью «Ведомостям» посол Франции Николя де Ривьер, на данный момент в отношении замороженных активов России «единственное, что было сделано за последние годы, – это использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине». «Мы считаем, что это совсем не противоречит международному праву», – сказал он. В октябре 2024 г. странами G7 было одобрено кредитование Украины за счет будущих доходов от замороженных активов РФ на $50 млрд, причем выделить эти средства планировалось до начала 2025 г. Но на 1 октября 2025 г. таким образом эти страны дали Киеву чуть больше половины обещанного – $26,5 млрд. Россия называет эту практику «кражей». При этом Кильский институт мировой экономики сообщил, что в июле и августе субсидии на военную помощь Украине упали до $2 млрд в месяц при среднегодовом показателе $3,5 млрд в среднем с 2022 г. С приходом администрации Дональда Трампа США прекратили передачу Киеву оружия за свой счет, за исключением старых контрактов. Трамп считает, что ЕС должен покупать американское оружие и передавать Киеву. Для этого в рамках НАТО в августе инициирована программа PURL. Пока Украина по этой программе за три месяца получила $2,422 млрд и может получить до конца года оружия еще на $3 млрд. США при Джо Байдене в среднем поставляли вооружений почти на $2 млрд в месяц. При этом PURL не отменяет военной помощи со стороны отдельных государств. Германия в 2024 г. передала военной помощи примерно на 8 млрд евро и одобрила на 2025 г. на 7,3 млрд евро, Франция – на 2 млрд евро в 2024 г. и столько же в 2025 г. Общий вклад Германии, включая военную и гражданскую помощь с 2022 г., составил 44 млрд евро. Но уже в 2025 г. дефицит бюджета Украины все равно составит $46,83 млрд. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 10 октября заявил, что к 2027 г. украинский дефицит вырастет до 60 млрд евро. Поэтому в ЕС и обсуждается «репарационный кредит» за счет активов России. Идея впервые четко озвучена канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в сентябрьской статье в Financial Times: как минимум 140 млрд евро из российских активов как беспроцентный кредит дадут Украине.