Группа поддержки Украины в Европе снова обещает забрать российские активы

Группа поддержки Украины в Европе снова обещает забрать российские активыНо пока Франция, Бельгия и Венгрия опасаются финансово-правовых последствий
Входящие в ЕС Германия, Франция, Италия, Дания, Финляндия и Польша, а также Еврокомиссия (ЕК), Норвегия и Великобритания разрабатывают меры по «использованию всей стоимости» блокированных с 2022 г. активов России для поддержки ими Украины. Об этом говорится в опубликованном 21 октября заявлении лидеров этих стран. Ранее анонсировалось, что на саммите ЕС 23 октября может быть принято решение о механизме «репарационного кредита» – фактической конфискации заблокированных активов. Еще 10 октября в ЕК констатировали, что в ЕС не пришли к согласию и договорились лишь продолжать дискуссию. Но 20 октября глава евродипломатии Кая Каллас заявила о «прогрессе» в обсуждениях. А 21 октября Politico сообщила, что члены ЕС уже согласовали решение по использованию российских активов на 140 млрд евро из 210 млрд. Бельгия, где находится большинство этих заблокированных в системе Euroclear активов, ранее ставившая под сомнение законность «репарационного кредита», якобы заверила ЕС, что не будет препятствовать. Кроме активов российского ЦБ, ЕК собралась использовать средства на замороженных счетах граждан России на 25 млрд евро, сообщила 17 октября Politico.
Как заявил в интервью «Ведомостям» посол Франции Николя де Ривьер, на данный момент в отношении замороженных активов России «единственное, что было сделано за последние годы, – это использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине». «Мы считаем, что это совсем не противоречит международному праву», – сказал он. В октябре 2024 г. странами G7 было одобрено кредитование Украины за счет будущих доходов от замороженных активов РФ на $50 млрд, причем выделить эти средства планировалось до начала 2025 г. Но на 1 октября 2025 г. таким образом эти страны дали Киеву чуть больше половины обещанного – $26,5 млрд. Россия называет эту практику «кражей». При этом Кильский институт мировой экономики сообщил, что в июле и августе субсидии на военную помощь Украине упали до $2 млрд в месяц при среднегодовом показателе $3,5 млрд в среднем с 2022 г. С приходом администрации Дональда Трампа США прекратили передачу Киеву оружия за свой счет, за исключением старых контрактов. Трамп считает, что ЕС должен покупать американское оружие и передавать Киеву. Для этого в рамках НАТО в августе инициирована программа PURL. Пока Украина по этой программе за три месяца получила $2,422 млрд и может получить до конца года оружия еще на $3 млрд. США при Джо Байдене в среднем поставляли вооружений почти на $2 млрд в месяц. При этом PURL не отменяет военной помощи со стороны отдельных государств. Германия в 2024 г. передала военной помощи примерно на 8 млрд евро и одобрила на 2025 г. на 7,3 млрд евро, Франция – на 2 млрд евро в 2024 г. и столько же в 2025 г. Общий вклад Германии, включая военную и гражданскую помощь с 2022 г., составил 44 млрд евро. Но уже в 2025 г. дефицит бюджета Украины все равно составит $46,83 млрд. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 10 октября заявил, что к 2027 г. украинский дефицит вырастет до 60 млрд евро. Поэтому в ЕС и обсуждается «репарационный кредит» за счет активов России. Идея впервые четко озвучена канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в сентябрьской статье в Financial Times: как минимум 140 млрд евро из российских активов как беспроцентный кредит дадут Украине.
При этом де Ривьер сказал в интервью «Ведомостям», что позиция его страны обозначена президентом Эмманюэлем Макроном в сентябре – октябре: «Речи о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет». В конце августа и премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о юридической проблематичности «репарационного кредита». На счетах Euroclear – 170 млрд из 210 млрд евро активов РФ в ЕС. МИД Бельгии предлагал заморозить активы, пока Киев не получит компенсации от Москвы. Согласно Politico, де Вевер указал «три красные линии» для Бельгии: отказ от поддержки мер, истолковываемых как конфискация; юридически обязывающие гарантии разделения рисков с ЕС; соглашение о немедленном возврате денег, если Euroclear потребуется вернуть активы России. Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 октября заявил, что не будет участвовать в инициативе, а председатель Европейского центробанка Кристин Лагард призвала соблюдать международное право в отношении активов России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 2 октября сравнил действия ЕС по отношению к российским активам с работой банды, где «Бельгия кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!». Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 7 октября отметил, что Москве есть чем ответить. В феврале 2024 г. российский министр финансов Антон Силуанов утверждал, что в России западных активов заморожено «не меньше», чем российских на Западе ($280 млрд), не уточняя долю европейских.
Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отмечает, что Париж опасается ответных конфискаций французских активов в России. Конфискация угрожает и общей макрофинансовой дестабилизацией зоны евро, так что позиция Лагард объяснима, говорит директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Изъятие российских активов заставит иных инвесторов забрать средства из опасений оказаться под ударом следующими – например, это могут быть страны Ближнего Востока. По словам Дюбьена, Париж предвидит, что если репараций со стороны России не будет, то ему и другим членам ЕС придется из своего бюджета выплачивать «репарационные кредиты», а Франция и так уже в опасном финансовом положении, хотя давление ЕК и Германии будет сильным. Кроме того, Euractiv 7 октября со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС пока не знают, как совместить «репарационный кредит» Киеву с кредитом от прибыли с замороженных российских активов в 45 млрд евро. Ведь тогда репарационный кредит уменьшается со 185 млрд до 140 млрд евро.
Создание легального механизма «репарационного кредита» вряд ли возможно: препятствие – принцип суверенного иммунитета государств, отмечает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Суверенные активы защищены международным правом и большинством национальных законов в ЕС, говорит он. Идея «возвратного использования» активов не устраняет проблему, ведь в таких спорах учитывается фактическая природа действий, а Россия не была принуждена к репарациям судом и реальность возврата кредита под вопросом, говорит он.