Politico: в ЕС опасаются за помощь Киеву от МВФ из-за кредита за счет активов РФ
Финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) зависит от кредита в размере 140 млрд евро, который Евросоюз пытается оформить для Киева. ЕС опасается, что МВФ может прекратить помощь, если Бельгия не согласится выдать Киеву репарационный кредит, пишет Politico.
Представители ЕС предупредили, что отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС может побудить МВФ заблокировать финансовую поддержку Киева, и это решение приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности республики. По мнению сторонников выдачи займа, обеспеченного замороженными активами РФ, дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение. Они опасаются, что времени на то, чтобы убедить организацию предоставить Киеву новые кредиты, остается все меньше, говорится в статье.
По данным Politico, сейчас МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву кредита в размере $8 млрд в течение следующих трех лет.
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски. Затем лидеры стран Евросоюза продолжали обсуждать варианты использования замороженных активов, но, как писало Politico 30 октября, существенного прогресса достигнуто не было.
Следующая встреча лидеров ЕС запланирована на 18 и 19 декабря, сообщил источник Politico. Ожидается, что заседание МВФ также состоится в следующем месяце.