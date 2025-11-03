Представители ЕС предупредили, что отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС может побудить МВФ заблокировать финансовую поддержку Киева, и это решение приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности республики. По мнению сторонников выдачи займа, обеспеченного замороженными активами РФ, дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение. Они опасаются, что времени на то, чтобы убедить организацию предоставить Киеву новые кредиты, остается все меньше, говорится в статье.