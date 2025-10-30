Газета
Главная / Политика /

Politico: ЕК пока не представила план по использованию замороженных активов РФ

Ведомости

Послы стран Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе обсудили дальнейшие шаги по плану финансирования репараций Украине за счет доходов от российских замороженных активов. Существенного прогресса достигнуто не было, пишет Politico.

По данным издания, Европейская комиссия, которой поручено представить альтернативные варианты финансирования на ближайшие два года, до сих пор не предоставила план. Документ с вариантами финансирования будет представлен «в какой-то момент», но конкретные сроки не называются.

Несмотря на затягивание процесса, руководство Еврокомиссии сохраняет приверженность первоначальному плану. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила, что использование российских активов остается «юридически обоснованным предложением».

Как отмечает Politico, ЕС рассчитывает принять окончательное решение по этому вопросу на декабрьском саммите.

20 октября газета Frankfurter Rundschau (FR) сообщала, что налогоплательщики заплатят высокую цену за использование российских замороженных активов в качестве так называемого «репарационного кредита» Украине в размере 140 млрд евро. Издание напомнило о финансовых рисках плана ЕС, согласно которому Украина вернет кредитные средства только в случае выплат «репараций» Россией.

23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски.

