FR: налогоплательщики пострадают из-за схемы ЕС по изъятию активов России
Налогоплательщики заплатят высокую цену за использование российских замороженных активов в качестве так называемого «репарационного кредита» Евросоюза (ЕС) Украине, сообщила газета Frankfurter Rundschau (FR).
«За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», – отметили авторы материала. При этом газета напомнила о финансовых рисках плана ЕС, согласно которому Украина вернет кредитные средства только в случае выплат «репараций» Россией.
По данным газеты, именно по этой причине ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить Украине собственные гарантии по кредитам. Платить по этому займу придется налогоплательщикам, указало издание.
20 октября Blomberg писал, что США выступают против предложенного ЕС плана по расширению использования замороженных российских активов странами G7 для поддержки Украины. Один из источников отметил, что американская сторона объяснила свое решение рисками для стабильности рынка. По словам другого источника, «на данном этапе США просто не берут на себя никаких обязательств».
В соответствии с планом объединения стран на кредит Киеву должно быть направлено около 140 млрд евро за счет замороженных активов России.