США выступают против плана ЕС по поддержке Киева за счет российских активов
США выступают против предложенного Евросоюзом (ЕС) плана по расширению использования замороженных российских активов странами G7 для поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На минувшей неделе на полях заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне официальные лица США заявили коллегам из Европы на переговорах, что пока не будут присоединяться к их инициативе, сообщили собеседники агентства. Один из источников отметил, что американская сторона объяснила свое решение рисками для стабильности рынка. По словам другого источника, «на данном этапе США просто не берут на себя никаких обязательств».
Агентство отмечает, что такой шаг стал неудачей для Евросоюза, который хотел убедить остальные страны G7 присоединиться к плану по применению замороженных активов центральных банков в качестве обеспечения для привлечения кредитов на сумму до 140 млрд евро ($160 млрд) для Украины. Еврокомиссия занимается подготовкой подробного проекта механизма. Публиковать его ЕК не планирует до одобрения лидерами объединения.
20 октября Financial Times (FT) сообщила, что страны ЕС хотят ускорить согласование плана по использованию замороженных российских активов после встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. По данным издания, 23 сентября в Брюсселе пройдет саммит ЕС, где лидеры стран объединения рассмотрят использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 140 млрд евро. По предложению канцлера Германии Фридриха Мерца, эти средства планируется направить исключительно на военные нужды.