США выступают против плана ЕС по поддержке Киева за счет российских активов

На минувшей неделе на полях заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне официальные лица США заявили коллегам из Европы на переговорах, что пока не будут присоединяться к их инициативе, сообщили собеседники агентства. Один из источников отметил, что американская сторона объяснила свое решение рисками для стабильности рынка. По словам другого источника, «на данном этапе США просто не берут на себя никаких обязательств».