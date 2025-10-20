ЕС ускоряет согласование изъятия активов РФ после встречи Зеленского и Трампа
Страны ЕС стремятся ускорить согласование плана по использованию замороженных российских активов после встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, пишет Financial Times.
«Мы видим, что президент Трамп прилагает усилия для установления мира на Украине, и мы приветствуем эти усилия, но не видим, чтобы Россия хотела мира», – заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. По ее словам, союз обсуждает дополнительные меры поддержки Киева.
23 сентября в Брюсселе, как пишет издание, состоится саммит ЕС. На нем лидеры стран объединения обсудят использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 140 млрд евро. По предложению канцлера Германии Фридриха Мерца, эти средства планируется направить исключительно на военные нужды.
При этом Financial Times сообщает, что премьер Венгрии Виктор Орбан не примет участия в открытии саммита, что «может облегчить достижение консенсуса среди остальных 26 стран-членов».
«Финансирование даст Украине возможность проводить оборонительные действия как минимум три года», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Зеленский подтвердил, что европейские лидеры заверили его в полной поддержке. При этом Бельгия, на депозитарии Euroclear которой хранятся основные российские активы, требует гарантий коллективной ответственности ЕС на случай судебных исков со стороны Москвы, подчеркивает FT.
24 октября Зеленский также проведет переговоры с представителями «коалиции желающих» о дополнительной военной помощи. После того как Трамп отказался предоставить Киеву ракеты большой дальности «Томагавк», украинский лидер выразил надежду, что ЕC восполнит этот пробел.
«Если США сделают шаг вперед, русские поймут, что я могу организовать поставки "Томагавков" и другого необходимого оружия в Европу», – отметил Зеленский. Он подчеркнул, что находится с европейскими лидерами «в постоянной связи».
Ранее Reuters писал о том, что во время встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп не только отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче крылатых ракет Tomahawk, но и заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.