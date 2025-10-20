Газета
Главная / Политика /

Reuters: Трамп заявил Зеленскому о необходимости дать гарантии безопасности РФ

Ведомости

По информации источников Reuters, во время встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп не только отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче крылатых ракет Tomahawk, но и заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

Согласно источникам агентства, Трамп в начале настаивал на уступках Украины в территориальном вопросе, что вызвало разочарование украинской делегации. Украинский президент категорически отверг возможность добровольной передачи каких-либо территорий России. После этого Трамп, как пишет агентство, предложил остановить боевые действия на тех рубежах, которые сейчас занимает каждая из сторон.

После встречи в Белом доме Трамп публично говорил, что не обсуждал с Зеленским передачу России территорий Донбасса. Вместо этого он предлагал заморозить конфликт по линии фронта.

17 октября во время встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп отметил, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk.

Встреча украинского и американского президентов прошла на следующий день после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. На ней лидеры договорились о личной встрече в Будапеште.

