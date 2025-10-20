Reuters: Трамп заявил Зеленскому о необходимости дать гарантии безопасности РФ

По информации источников Reuters, во время встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп не только отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче крылатых ракет Tomahawk, но и заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.