Трамп опроверг сообщения о предложении Украине уступить России Донбасс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с Киевом передачу России территорий Донбасса. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Этот регион должен остаться таким, какой он есть, Россия контролирует около 78% его территории», – подчеркнул американский лидер, комментируя публикации в СМИ.

19 октября Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что во время недавней беседы Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским разговор несколько раз переходил в перепалку. По данным издания, Трамп якобы отбросил карту с линией соприкосновения сторон и настаивал, чтобы Украина полностью передала Донбасс России.

Источник утверждал, что американский лидер сказал Зеленскому: «Если [Путин] захочет, он уничтожит вас».

19 октября Трамп в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной может быть завершен, отметив, что он закончится утратой Киевом определенных территорий.

17 октября во время встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп отметил, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk, подчеркнув, что это оружие необходимо самим США. По итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидеры договорились о личной встрече в Будапеште.

