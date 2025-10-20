Трамп опроверг сообщения о предложении Украине уступить России Донбасс

17 октября во время встречи с Зеленским в Вашингтоне Трамп отметил, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk, подчеркнув, что это оружие необходимо самим США. По итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидеры договорились о личной встрече в Будапеште.