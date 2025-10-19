FT: Трамп в ходе встречи призвал Зеленского принять условия России

17 октября Трамп на встрече с Зеленским выразил надежду, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может завершиться без использования ракет Tomahawk. Американский лидер также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США. Теперь Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между лидерами России и США.