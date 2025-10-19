FT: Трамп в ходе встречи призвал Зеленского принять условия России

FT: Трамп в ходе встречи призвал Зеленского принять условия РоссииВ противном случае Украине может грозить уничтожение, предупредил он
Президент США Дональд Трамп в ходе напряженной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу призвал украинского лидера принять условия России для завершения конфликта, предупредив, что в противном случае Москва может уничтожить Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Переговоры президентов США и Украины неоднократно перерастали в перепалку, причем Трамп «постоянно использовал ненормативную лексику», сообщили осведомленные источники. Американский президент сбросил со стола карты линии фронта, а также настаивал на передаче России всего Донбасса.
Несмотря на то что Украине в итоге удалось склонить Трампа к поддержке заморозки текущей линии фронта, острая встреча продемонстрировала изменчивую позицию Трампа по урегулированию и его готовность поддерживать требования президента России Владимира Путина, полагает FT.
Встреча состоялась в рамках новой инициативы американского президента по завершению украинского конфликта после заключения перемирия между Израилем и «Хамасом». Зеленский и его делегация надеялись убедить Трампа поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но американский лидер в конечном счете отказал.
Согласно источнику газеты, Трамп заявил Зеленскому, что тому необходимо заключить сделку, иначе его ждет уничтожение, предупредив: «Если [Путин] захочет, он уничтожит вас».
В своем выступлении на Fox News в воскресенье Трамп выразил уверенность в возможности завершения конфликта, добавив, что Путин «собирается кое-что взять, он выиграл определенную территорию».
Путин, продолжает FT, якобы предложил Трампу новую схему, согласно которой Украина отдает под контроль России части Восточного Донбасса, которые еще удерживает, в обмен на некоторые небольшие участки южных фронтовых регионов.
Однако уступка остальной части Донбасса, все еще контролируемой Украиной, является неприемлемой для Киева, так как передаст Москве территории, которые она не смогла полностью взять под контроль. Три европейских чиновника подтвердили газете, что Трамп большую часть встречи критиковал Зеленского, призывая принять российское предложение. По словам одного из европейских чиновников, Зеленский после встречи остался «крайне негативно» настроен.
17 октября Трамп на встрече с Зеленским выразил надежду, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может завершиться без использования ракет Tomahawk. Американский лидер также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США. Теперь Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между лидерами России и США.