Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk

«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину. Мы, знаете, много им дали. Сейчас у нас иная ситуация. Мы посылаем это в Европейский союз. Они за это платят и тому подобное, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Понимаете, нам нужны Tomahawk», – сказал он.