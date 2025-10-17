Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk

Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет TomahawkУкраинский президент в очередной раз прилетел в Белый дом просить оружие
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что конфликт на Украине можно разрешить без использования ракет Tomahawk, отметив, что российский лидер Владимир Путин настроен на мир. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Я действительно верю, что это будет сделано [конфликт урегулирован], у меня вчера был очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он хочет этого», — сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что не говорил бы в таком ключе, если бы думал иначе.
Зеленский ранее прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Несмотря на то, что он остановился в Блэр-Хаус – официальной гостевой резиденции Белого дома, находящейся прямо напротив, он прибыл на полчаса позже запланированного. О причинах задержки не сообщается.
В начале встречи Трамп отметил пиджак Зеленского: «Я думаю, что он выглядит великолепно в его пиджаке, просто прекрасно. Надеюсь, люди заметят — действительно стильно. Мне нравится».
О предстоящей встрече с Путиным в Венгрии
Встреча с Зеленским проходит на фоне новостей о том, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора в четверг договорились о следующем саммите в Венгрии.
Трамп отметил, что встреча пройдет именно в Венгрии, так как им симпатичен лидер этой страны.
«Нам нравится Виктор Орбан. Он ему нравится, и мне он тоже нравится. Это безопасная страна. Он проделал отличную работу. Орбан оказался очень хорошим лидером в том смысле, что управляет своей страной без тех проблем, которые есть у других. Поэтому мы решили, что поедем к Виктору Орбану, думаю, он будет отличным хозяином», — сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что формат переговоров между Россией, США и Украиной пока не определен, но, скорее всего, это будут две отдельные встречи.
«Да, две встречи, но мы будем на связи с президентом Зеленским, — сказал он. — Между двумя президентами много вражды, и я не нарушаю дипломатический этикет, когда говорю, что это очень трудная ситуация… Эти два лидера друг друга не любят, и мы хотим, чтобы всем было комфортно. Так что в той или иной форме это будет взаимодействие троих, но, возможно, раздельно».
О территориях
Трампа спросили о том, придется ли Украине идти на уступки в свете его недавних заявлений, что Украина сможет вернуть свои территории.
«Никогда не знаешь. Знаете, война — это интересная вещь. Никогда нельзя предсказать. С войной и миром так всегда — никогда не знаешь», — сказал он.
О закупках Индией и Венгрией российской нефти
Трамп снова заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России.
«Что касается Индии — она больше не будет покупать российскую нефть», — сказал он. Говоря о ситуации с Венгрией, Трамп пояснил, что она находится в сложном положении, потому что у нее есть только один трубопровод, который существует уже много лет, и она находится внутри материка.
«У нее нет выхода к морю», — объяснил он. «Я разговаривал с великим лидером Венгрии и понимаю, что им трудно изменить эту ситуацию. Венгрия в очень интересном положении — страна окружена сушей, без портов. Посмотрим, что будет дальше. Но Индия больше не будет покупать нефть из России».
О ракетах Tomahawk и украинских дронах
Трамп выразил надежду, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может завершиться без использования ракет Tomahawk украинским вооруженным силам.
«Надеюсь, им [Украине] это не понадобится. Надеюсь, нам удастся закончить войну, не думая о Tomahawk», – сказал Трамп.
Трамп также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США.
«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину. Мы, знаете, много им дали. Сейчас у нас иная ситуация. Мы посылаем это в Европейский союз. Они за это платят и тому подобное, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Понимаете, нам нужны Tomahawk», – сказал он.
Трамп отметил, что одной из причин стремления Вашингтона к завершению конфликта является сложность предоставления значительного объема мощного оружия Украине. Кроме того, применение подобных ракет приведет к эскалации.
Трамп добавил, что США заинтересованы в украинских дронах: «У нас сейчас много дронов. Мы сами производим дроны, но также покупаем их у других, и они [Украина] делают очень хорошие дроны».
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что беспилотные технологии стали особенно актуальны за последние два года из-за украинского конфликта, истребители остаются незаменимыми.
«Вы знаете, мы сбивали много дронов в Израиле. Мы сбивали их для Израиля, и делали это с помощью чрезвычайно быстрых и мощных истребителей, которые следовали за дронами и полностью их уничтожали, – сказал он.
Трамп при этом намерен убедиться в том, что США имеют достаточно орудия для защиты самих себя.
«Знаете, у меня также есть обязанность убедиться, что мы, как страна, полностью укомплектованы, потому что никогда не знаешь, что может случиться в войне и мире, верно? Никогда не знаешь, – объяснил он. – Поэтому мы будем говорить о Tomahawk, и, честно говоря, намного лучше было бы, если бы им [Украине] они не понадобились. Куда лучше, чтобы война закончилась».