Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по Tomahawk
Президент США Дональд Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», – говорится в публикации.
По данным агентства, это свидетельствует о намерении американского лидера дать дипломатии еще один шанс до того, как будут одобрены более агрессивные шаги в отношении Москвы.
Телефонный разговор президентов, который длился два с половиной часа, завершился договоренностью о проведении личной встречи в столице Венгрии – Будапеште. Сроки саммита пока не определены. Уже 17 октября американский президент намерен встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп сообщил в Truth Social, что проинформирует его о своих переговорах с Путиным.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. По его словам, первым предложил Будапешт американский президент, и Путин «сразу поддержал» эту идею. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.
Ушаков отметил, что Путин вновь подтвердил заинтересованность России в мирном урегулировании конфликта, подчеркнув при этом, что российские войска «полностью владеют стратегической инициативой» на линии соприкосновения.