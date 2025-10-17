Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по Tomahawk

Ведомости

Президент США Дональд Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», – говорится в публикации.

По данным агентства, это свидетельствует о намерении американского лидера дать дипломатии еще один шанс до того, как будут одобрены более агрессивные шаги в отношении Москвы.

Телефонный разговор президентов, который длился два с половиной часа, завершился договоренностью о проведении личной встречи в столице Венгрии – Будапеште. Сроки саммита пока не определены. Уже 17 октября американский президент намерен встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп сообщил в Truth Social, что проинформирует его о своих переговорах с Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. По его словам, первым предложил Будапешт американский президент, и Путин «сразу поддержал» эту идею. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Ушаков отметил, что Путин вновь подтвердил заинтересованность России в мирном урегулировании конфликта, подчеркнув при этом, что российские войска «полностью владеют стратегической инициативой» на линии соприкосновения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её