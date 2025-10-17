Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп оценил идею строительства тоннеля между Россией и Аляской

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал «интересной» идею строительства тоннеля между Россией и Аляской. Об этом глава Белого дома сказал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Трам отметил, что тоннель может привести Соединенные Штаты к большому количеству полезных ископаемых. Президент Украины, в свою очередь, сказал, что ему «не нравится» такая инициатива.

Строительство тоннеля предложил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он подсчитал, что его стоимость при прохождении через Берингов пролив между Россией и Аляской не будет превышать $8 млрд. 

Глава РФПИ объяснил, что традиционно стоимость строительства тоннеля достигает $65 млрд, однако сократить ее удастся с помощью компании Илона Маска The Boring Company и ее технологий. По словам Дмитриева, строительство займет менее восьми лет. Он подчеркнул, что тоннель между Аляской и Россией позволит совместно разрабатывать ресурсы и создавать рабочие места, стимулируя развитие экономики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте