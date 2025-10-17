Трамп оценил идею строительства тоннеля между Россией и Аляской
Президент США Дональд Трамп назвал «интересной» идею строительства тоннеля между Россией и Аляской. Об этом глава Белого дома сказал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Трам отметил, что тоннель может привести Соединенные Штаты к большому количеству полезных ископаемых. Президент Украины, в свою очередь, сказал, что ему «не нравится» такая инициатива.
Строительство тоннеля предложил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он подсчитал, что его стоимость при прохождении через Берингов пролив между Россией и Аляской не будет превышать $8 млрд.
Глава РФПИ объяснил, что традиционно стоимость строительства тоннеля достигает $65 млрд, однако сократить ее удастся с помощью компании Илона Маска The Boring Company и ее технологий. По словам Дмитриева, строительство займет менее восьми лет. Он подчеркнул, что тоннель между Аляской и Россией позволит совместно разрабатывать ресурсы и создавать рабочие места, стимулируя развитие экономики.