Трамп оценил идею строительства тоннеля между Россией и Аляской

Глава РФПИ объяснил, что традиционно стоимость строительства тоннеля достигает $65 млрд, однако сократить ее удастся с помощью компании Илона Маска The Boring Company и ее технологий. По словам Дмитриева, строительство займет менее восьми лет. Он подчеркнул, что тоннель между Аляской и Россией позволит совместно разрабатывать ресурсы и создавать рабочие места, стимулируя развитие экономики.