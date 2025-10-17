Дмитриев: стоимость тоннеля между Россией и Аляской составит $8 млрд

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.