Главная / Экономика /

Дмитриев: стоимость тоннеля между Россией и Аляской составит $8 млрд

Ведомости

Стоимость тоннеля через Берингов пролив между Россией и Аляской не будет превышать $8 млрд. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Традиционная стоимость [туннеля] составляет более $65 млрд, но технологии [компании Илона Маска] The Boring Company могут снизить ее до менее $8 млрд», – написал он в Х.

Дмитриев считает, что тоннель можно построить менее чем за восемь лет. По его словам, такой тоннель открывает путь для совместной разработки ресурсов, а также создаст рабочие места и простимулирует экономику.

Зачем Путин и Трамп договорились встретиться еще раз в Венгрии

Политика / Международные отношения

Глава РФПИ считает, что пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты»: «Пришло время соединить Россию и США».

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.

Дмитриев заявил, что Венгрия «всегда была голосом разума и миротворцем» в Европе.

