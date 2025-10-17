Трамп выступил за завершение украинского конфликта без использования Tomahawk

Трамп выступил за завершение украинского конфликта без использования TomahawkТакой шаг привел бы к существенной эскалации, указал американский лидер
Завершить конфликт России и Украины было бы лучше без отправки Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«Одна из причин, по которой мы хотим завершения этой войны, заключается в том, что для нас нелегко отдавать оружие со складов», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что разрешение дальнобойных ударов по России стало бы эскалацией конфликта.
17 октября телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в администрации Трампа, что американский лидер не станет брать на себя ответственность и предоставлять Tomahawk Киеву. При этом Белый дом, по их словам, разработал план по поставке оружия Украине на случай, если президент отдаст такой приказ.
В тот же день Bloomberg писал, что Трамп изменил свою позицию по поставкам дальнобойных ракет Украине после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября. Агентство подчеркивало, что американский лидер дал понять, что не намерен спешить с решением, предпочтя «дать дипломатии еще один шанс» до возможного перехода к более жестким мерам против Москвы.