Трамп выступил за завершение украинского конфликта без использования Tomahawk

В тот же день Bloomberg писал, что Трамп изменил свою позицию по поставкам дальнобойных ракет Украине после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября. Агентство подчеркивало, что американский лидер дал понять, что не намерен спешить с решением, предпочтя «дать дипломатии еще один шанс» до возможного перехода к более жестким мерам против Москвы.