Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CNN: Трамп может отказаться предоставить Украине ракеты Tomahawk

Ведомости

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Дональд Трамп не возьмет на себя обязательство предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. 

Вместе с тем собеседники телеканала предупредили, что мнение американского лидера может измениться, как только он останется наедине с украинской делегацией.

При этом, по словам источников CNN, администрация Трампа разработала план по поставке оружия Украине на случай, если президент отдаст такой приказ.

В Кремле не ответили, повлиял ли разговор с Трампом на возможные поставки ракет

Политика / Международные отношения

Трамп считает угрозу отправки Tomahawk Киеву инструментом давления на российскую сторону в рамках мирных усилий по разрешению украинского конфликта, предположил один из собеседников телеканала. 

17 октября депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал, что вопрос передачи Украине крылатых ракет Tomahawk отложен. 

В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября Трамп изменил свою позицию по вопросу передачи этих ракет Киеву. По данным издания, американский лидер дал понять, что не намерен спешить с решением, предпочтя «дать дипломатии еще один шанс» до возможного перехода к более жестким мерам против Москвы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте