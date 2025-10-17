CNN: Трамп может отказаться предоставить Украине ракеты Tomahawk

В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября Трамп изменил свою позицию по вопросу передачи этих ракет Киеву. По данным издания, американский лидер дал понять, что не намерен спешить с решением, предпочтя «дать дипломатии еще один шанс» до возможного перехода к более жестким мерам против Москвы.