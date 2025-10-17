CNN: Трамп может отказаться предоставить Украине ракеты Tomahawk
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Дональд Трамп не возьмет на себя обязательство предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Вместе с тем собеседники телеканала предупредили, что мнение американского лидера может измениться, как только он останется наедине с украинской делегацией.
При этом, по словам источников CNN, администрация Трампа разработала план по поставке оружия Украине на случай, если президент отдаст такой приказ.
Трамп считает угрозу отправки Tomahawk Киеву инструментом давления на российскую сторону в рамках мирных усилий по разрешению украинского конфликта, предположил один из собеседников телеканала.
17 октября депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал, что вопрос передачи Украине крылатых ракет Tomahawk отложен.
В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября Трамп изменил свою позицию по вопросу передачи этих ракет Киеву. По данным издания, американский лидер дал понять, что не намерен спешить с решением, предпочтя «дать дипломатии еще один шанс» до возможного перехода к более жестким мерам против Москвы.