Депутат Рады: вопрос поставки Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу
Передача Украине крылатых ракет Tomahawk отложена. Об этом сообщил депутат Верховной рады Егор Чернев, слова которого приводит издание «Страна».
По его данным, украинская сторона планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом другие вопросы – в частности, поставки систем ПВО и создание совместных предприятий.
Поставка Tomahawk рассматривалась как одна из ключевых тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на 17 октября.
17 октября агентство Bloomberg сообщало, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября Трамп изменил свою позицию по вопросу передачи этих ракет Киеву. По данным издания, американский лидер дал понять, что не намерен спешить с решением, предпочтя «дать дипломатии еще один шанс» до возможного перехода к более жестким мерам против Москвы.
В Кремле не стали комментировать, повлияла ли беседа президентов на позицию США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «об этом нужно спрашивать наших американских визави».
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 16 октября по инициативе российской стороны. По данным пресс-службы Белого дома, он длился около двух часов, а, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, – почти два с половиной. Главным итогом стала договоренность о проведении личной встречи лидеров в Будапеште.