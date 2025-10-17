В Кремле не ответили, повлиял ли разговор с Трампом на возможные поставки ракет

Вечером 16 октября (по мск) по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, на которой лидеры договорились о встрече в Будапеште. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.