В Кремле не ответили, повлиял ли разговор с Трампом на возможные поставки ракет
В Кремле не стали предполагать, повлиял ли телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на вероятность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наверное, об этом нужно спрашивать наших американских визави», – сказал он.
Песков еще раз подчеркнул, что позиция российской стороны по поводу ракет была предельно ясно изложена Путиным. По его словам, это не должно вызывать сомнений.
Вечером 16 октября (по мск) по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, на которой лидеры договорились о встрече в Будапеште. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.
17 октября в 20:00 мск состоится встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Предположительно, на ней лидеры обсудят поставки дальнобойных ракет.