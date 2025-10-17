Трамп: Индия больше не будет покупать российскую нефть

15 октября Трамп уже говорил, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в планах об отказе страны от российской нефти. Глава Белого дома утверждал, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. При этом МИД Индии подчеркнул, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.