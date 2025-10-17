Трамп: Индия больше не будет покупать российскую нефть
Индия больше не будет покупать российскую нефть, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Президент Украины опоздал на встречу с Трампом в Белом доме. Переговоры начались на полчаса позднее. После этого американский лидер похвалил костюм Зеленского, в котором тот, по словам Трампа, выглядит очень стильно.
15 октября Трамп уже говорил, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в планах об отказе страны от российской нефти. Глава Белого дома утверждал, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. При этом МИД Индии подчеркнул, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.
16 октября официальный представитель индийского ведомства Рандхир Джайсвал не смог подтвердить, что разговор Трампа и Моди действительно состоялся. «Мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», – сказал тогда он.