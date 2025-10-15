Газета
Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Меня не радовало, что Индия покупала нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что это не сразу будет сделано, но что это произойдет скоро.

Президент США добавил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта.

Новак: Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях

Бизнес / ТЭК

Он также указал, что встретится с Моди в Южной Корее на саммите АТЭС.

16 сентября Трамп и Моди провели телефонный разговор, который американский президент назвал «чудесным». Моди, в свою очередь, поддержал усилия Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также согласился со стремлением Трампа «вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень».

В августе Трамп ввел 25%-ные пошлины для Нью-Дели за закупку нефти у России. Дополнительный тариф вступил в силу 27 августа, в результате общий размер введенных пошлин достиг 50%.

