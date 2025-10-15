Газета
Новак: Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях

Ведомости

Индия приступила к оплате поставок российской нефти в юанях, однако доля таких расчетов пока остается небольшой. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

«Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты в юанях начались, а процент – небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях», – заявил Новак (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что большинство операций по оплате нефти Индия продолжает проводить именно в рублях.

5 сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18 подтвердила, что страна намерена и дальше закупать российскую нефть. По ее словам, страна принимает решения, которые соответствуют ее потребностям.

17 сентября США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, которые произведены из российского сырья. Отмечалось, что цель этого призыва – заставить Брюссель полностью отказаться от энергоносителей из РФ.

