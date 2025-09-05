Минфин Индии: страна продолжит закупать нефть из России

2 сентября министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял сообщил, что республика надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю 2025 г. Он уточнил, что на переговорах между странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй.