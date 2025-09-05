Газета
Минфин Индии: страна продолжит закупать нефть из России

Ведомости

Индия продолжит закупать российскую нефть. Об этом заявил министр финансов страны Нирмала Ситхараман в интервью News18.

«Будь то российская нефть или что-то еще, мы принимаем решение покупать в том месте, которое соответствует нашим потребностям, будь то с точки зрения цен или логистики», – подчеркнул Ситхараман.

6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составил 50%.

2 сентября министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял сообщил, что республика надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю 2025 г. Он уточнил, что на переговорах между странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй.

NDTV писало, что Нью-Дели и Вашингтон планируют завершить первый этап соглашения к осени, чтобы к 2030 г. нарастить объем двусторонней торговли товарами и услугами более чем в два раза – с нынешних $191 млрд.

