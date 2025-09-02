Индия надеется заключить торговое соглашение с США к ноябрю
Индия надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю текущего года, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Его слова передает NDTV.
По словам Гояла, в ходе переговоров между двумя странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй. «Я очень надеюсь, что ситуация скоро нормализуется и мы заключим двустороннее торговое соглашение к осени, как обсуждали наши лидеры в феврале», – отметил он.
Министр также подчеркнул, что Индия активно расширяет торговые связи с другими странами и уже подписала соглашения о свободной торговле с Австралией, ОАЭ, Маврикием, Великобританией и четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).
Как пишет NDTV, Индия и США планируют завершить первый этап соглашения к осени, чтобы к 2030 г. увеличить объем двусторонней торговли товарами и услугами более чем в два раза – с нынешних $191 млрд.
Министр финансов США Скотт Бессент отмечал в интервью Fox News, что обе державы в конечном счете найдут решение, подчеркнув близость ценностей Дели к западным и китайским, а не к российским.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. Дополнительный тариф в 25% вступил в силу 27 августа.