Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции

Речь идет о продукции, произведенной из российского сырья
Ведомости

Вашингтон призвал ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, произведенных из российского сырья. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает ТАСС.

Призыв сделан с целью полного отказа Брюсселя от энергоносителей из РФ и перехода на американские нефть и СПГ, следует из сообщения.

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник 11 сентября говорил, что Вашингтон заключит торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Латник заявил, что до 2022 г. количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов от США.

13 сентября президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся, последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте