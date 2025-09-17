США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции

США призвали ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и ТурцииРечь идет о продукции, произведенной из российского сырья
Вашингтон призвал ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, произведенных из российского сырья. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает ТАСС.
Призыв сделан с целью полного отказа Брюсселя от энергоносителей из РФ и перехода на американские нефть и СПГ, следует из сообщения.
Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник 11 сентября говорил, что Вашингтон заключит торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Латник заявил, что до 2022 г. количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов от США.
13 сентября президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся, последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть.