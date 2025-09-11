Газета
Латник: США заключат сделку с Индией после ее отказа от закупки нефти из РФ

Ведомости

США могут заключить торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Об этом рассказал министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

Латник заявил, что до 2022 г. количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов от США. Он процитировал американского президента Дональда Трампа, назвавшего эту ситуацию нонсенсом.

«Я думаю, что мы разберемся с этим, когда Индия перестанет покупать российскую нефть», – сказал он.

27 августа вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. Официальным поводом удвоения сборов с индийских товаров Вашингтон называл закупки Дели российской нефти в условиях конфликта на Украине. Под тарифы в 50% прямо или частично попали в общей сложности 55% экспорта страны в США, составившего в 2024 г. $86,5 млрд.

Индийское правительство оценило объем экспорта, попадающего под прямой полный и частичный удар американских пошлин, в $48,2 млрд. Аналитический центр Global Trade Research Initiative прогнозирует спад заказов на индийские товары в США до 90%.

