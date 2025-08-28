Как ударят по Индии вступившие в силу пошлины США

Как ударят по Индии вступившие в силу пошлины СШАВ Дели не стали сдаваться Дональду Трампу и готовятся к убыткам
27 августа вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. Под тарифы в 50% прямо или частично попали одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель, химикаты и морепродукты – в общей сложности 55% экспорта страны в США, составившего в 2024 г. $86,5 млрд.
Индийское правительство оценило объем попадающего под прямой полный и частичный удар американских пошлин экспорта в $48,2 млрд. Аналитический центр Global Trade Research Initiative прогнозирует спад заказов на индийские товары в США до 90%.
Самой уязвимой оказалась текстильная отрасль. В 2024–2025 гг. объем производства в Индии составил $179 млрд при внутреннем потреблении $142 млрд и экспорте $37 млрд. Генсек индийского Совета по содействию экспорту одежды (AEPC) Митилешвар Такур заявил в интервью PTI, что индийский текстиль фактически вытеснен из США, став дороже на треть бангладешского, камбоджийского и индонезийского. По его словам, есть возможность переориентации выпавших объемов на рынки Великобритании и ЕС.
Второй удар пришелся по индийской индустрии обработки драгоценных камней. Она использует до 80% сырья в мире, включая ранее российское. Отрасль потеряет треть от своих продаж, которые составляют $28,5 млрд в год. Как пишет Reuters со ссылкой на замглавы индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней (GJEPC) Шаунака Париха, работы могут лишиться до 200 000 индийцев.
Bloomberg Economics в начале августа прогнозировало, что пошлины будут стоить индийской экономике 60% поставок в США, или 18% всего индийского экспорта в 2024 г. Они могут отнять 1% роста ВВП Индии по итогам 2025 г. Но S&P Global за неделю до 27 августа сочло, что давление серьезно не изменит экономический рост Индии и, по прогнозу агентства, в ближайшие три года он будет около 6,8% ВВП.
Ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко считает, что при сохранении пошлин темпы роста ВВП Индии до конца года могут замедлиться на 0,5 п. п., а при продолжении их действия в 2026 г. – на 2 п. п. в год. США хоть и крупнейший экспортный рынок, но на экспорт приходится лишь 2% ВВП Индии, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Раз под пошлины попадает 55% экспорта, прямые потери – 0,6% ВВП».
По словам Гнидченко, для экономики Индии потеря до 2 п. п. роста ВВП – относительно слабый эффект. Это, по его словам, обусловлено высокой долей экспорта услуг, не подлежащих обложению новыми тарифами. Рынок США – важнейший для индийских IT и консалтинга, замечает руководитель направления по исследованиям Индии Школы управления «Сколково» Лидия Кулик: в 2024–2025 гг. экспорт услуг в США составил $33 млрд, IT – $20 млрд.
Под тарифы не попало или попало частично 45% индийского экспорта в США, в частности алюминий, фармпродукция, автозапчасти. Но одно из ключевых исключений – электроника. По данным Canalys, Индия во II квартале обошла КНР в поставках смартфонов в США: ее доля в их импорте в США достигла 44% против 13% годом ранее (китайская доля упала до 25% с 61% во II квартале 2024 г.). Это связано с переориентацией цепочек Apple из-за неопределенности торговых отношений с Китаем, отмечает Беленькая.
Иронично, что в исключения из тарифов попали нефтепродукты, говорит Гнидченко. Доля российской нефти в импорте Индии в мае оценивалась в 40%. По оценке министерства торговли Индии, в июне она упала до 33%. По мнению Гнидченко, сейчас Индия не имеет стимулов резко ограничивать закупки российской нефти. Беленькая напоминает, что публично США не привязывают пошлины к объемам нефти, закупаемым Индией у России.
Зато, по мнению Гнидченко, вероятен рост дисконта на российскую нефть, который сейчас официально, по заявлению временного поверенного в делах России в Индии Романа Бабушкина, составляет 5%.
Попытка решить торговые споры была еще в феврале, когда премьер Нарендра Моди в Вашингтоне встретился с Трампом. Лидеры тогда заявили о намерении удвоить товарооборот, выравнять дисбаланс, укрепить сотрудничество в энергетике, ВПК и технологиях. Но в итоге намечавшиеся на август торговые переговоры прерваны. А Трамп в августе, по данным немецкого FAZ, якобы не смог дозвониться до Моди.
Сверхвысокие тарифы не «выкапывают ров» между США и Индией с их чрезвычайно глубокими связями, одним импульсивным действием их не порвать, считает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Для Дели эти действия – довольно серьезный удар, подрывающий доверие.
США, по данным Bloomberg, Reuters и индийских СМИ, в ходе торговых переговоров продвигали идею увеличения экспорта своей сельхозпродукции в Индию (кормов, включая генетически модифицированные, и молочной продукции). Но этот сегмент для Дели самый чувствительный в политическом и социальном плане, отмечает Кулик. Индия до сих пор преимущественного аграрная страна с миллионами фермеров, а средний размер земельного надела – около 1 га. При этом страна сама себя уже обеспечивает молочной продукцией и наращивает сельхозэкспорт.
У Индии две реалистичные стратегии, считает Гнидченко. Первая – продолжать переговоры и демонстрировать уступки в непринципиальном снижении пошлин на ряд товаров. Вторая – поиск других рынков и перенаправление экспорта в США через посредников. Дефицит торговли США с Индией образовался из-за низкой себестоимости производства, напоминает Гнидченко: «Стратегически при росте благосостояния и удорожании рабочей силы в КНР Индия будет одним из новых центров для промышленности. США не выиграют от разрыва отношений с ней. Поэтому новая сделка вероятнее».