Как ударят по Индии вступившие в силу пошлины США

Bloomberg Economics в начале августа прогнозировало, что пошлины будут стоить индийской экономике 60% поставок в США, или 18% всего индийского экспорта в 2024 г. Они могут отнять 1% роста ВВП Индии по итогам 2025 г. Но S&P Global за неделю до 27 августа сочло, что давление серьезно не изменит экономический рост Индии и, по прогнозу агентства, в ближайшие три года он будет около 6,8% ВВП.