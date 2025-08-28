Газета
Главная / Экономика /

Как ударят по Индии вступившие в силу пошлины США

В Дели не стали сдаваться Дональду Трампу и готовятся к убыткам
Илья Лакстыгал
Индия готовится к обвалу своего экспорта в США
Индия готовится к обвалу своего экспорта в США / PUNIT PARANJPE / AFP

27 августа вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. Под тарифы в 50% прямо или частично попали одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель, химикаты и морепродукты – в общей сложности 55% экспорта страны в США, составившего в 2024 г. $86,5 млрд.

Индийское правительство оценило объем попадающего под прямой полный и частичный удар американских пошлин экспорта в $48,2 млрд. Аналитический центр Global Trade Research Initiative прогнозирует спад заказов на индийские товары в США до 90%.

Самой уязвимой оказалась текстильная отрасль. В 2024–2025 гг. объем производства в Индии составил $179 млрд при внутреннем потреблении $142 млрд и экспорте $37 млрд. Генсек индийского Совета по содействию экспорту одежды (AEPC) Митилешвар Такур заявил в интервью PTI, что индийский текстиль фактически вытеснен из США, став дороже на треть бангладешского, камбоджийского и индонезийского. По его словам, есть возможность переориентации выпавших объемов на рынки Великобритании и ЕС.

Второй удар пришелся по индийской индустрии обработки драгоценных камней. Она использует до 80% сырья в мире, включая ранее российское. Отрасль потеряет треть от своих продаж, которые составляют $28,5 млрд в год. Как пишет Reuters со ссылкой на замглавы индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней (GJEPC) Шаунака Париха, работы могут лишиться до 200 000 индийцев.

Министр иностранных дел Китая посетил Индию впервые за три года

Политика / Международные новости

Bloomberg Economics в начале августа прогнозировало, что пошлины будут стоить индийской экономике 60% поставок в США, или 18% всего индийского экспорта в 2024 г. Они могут отнять 1% роста ВВП Индии по итогам 2025 г. Но S&P Global за неделю до 27 августа сочло, что давление серьезно не изменит экономический рост Индии и, по прогнозу агентства, в ближайшие три года он будет около 6,8% ВВП.

Ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко считает, что при сохранении пошлин темпы роста ВВП Индии до конца года могут замедлиться на 0,5 п. п., а при продолжении их действия в 2026 г. – на 2 п. п. в год. США хоть и крупнейший экспортный рынок, но на экспорт приходится лишь 2% ВВП Индии, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Раз под пошлины попадает 55% экспорта, прямые потери – 0,6% ВВП».

По словам Гнидченко, для экономики Индии потеря до 2 п. п. роста ВВП – относительно слабый эффект. Это, по его словам, обусловлено высокой долей экспорта услуг, не подлежащих обложению новыми тарифами. Рынок США – важнейший для индийских IT и консалтинга, замечает руководитель направления по исследованиям Индии Школы управления «Сколково» Лидия Кулик: в 2024–2025 гг. экспорт услуг в США составил $33 млрд, IT – $20 млрд.

Под тарифы не попало или попало частично 45% индийского экспорта в США, в частности алюминий, фармпродукция, автозапчасти. Но одно из ключевых исключений – электроника. По данным Canalys, Индия во II квартале обошла КНР в поставках смартфонов в США: ее доля в их импорте в США достигла 44% против 13% годом ранее (китайская доля упала до 25% с 61% во II квартале 2024 г.). Это связано с переориентацией цепочек Apple из-за неопределенности торговых отношений с Китаем, отмечает Беленькая.

Иронично, что в исключения из тарифов попали нефтепродукты, говорит Гнидченко. Доля российской нефти в импорте Индии в мае оценивалась в 40%. По оценке министерства торговли Индии, в июне она упала до 33%. По мнению Гнидченко, сейчас Индия не имеет стимулов резко ограничивать закупки российской нефти. Беленькая напоминает, что публично США не привязывают пошлины к объемам нефти, закупаемым Индией у России.

Зато, по мнению Гнидченко, вероятен рост дисконта на российскую нефть, который сейчас официально, по заявлению временного поверенного в делах России в Индии Романа Бабушкина, составляет 5%.

Попытка решить торговые споры была еще в феврале, когда премьер Нарендра Моди в Вашингтоне встретился с Трампом. Лидеры тогда заявили о намерении удвоить товарооборот, выравнять дисбаланс, укрепить сотрудничество в энергетике, ВПК и технологиях. Но в итоге намечавшиеся на август торговые переговоры прерваны. А Трамп в августе, по данным немецкого FAZ, якобы не смог дозвониться до Моди.

Сверхвысокие тарифы не «выкапывают ров» между США и Индией с их чрезвычайно глубокими связями, одним импульсивным действием их не порвать, считает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Для Дели эти действия – довольно серьезный удар, подрывающий доверие.

США, по данным Bloomberg, Reuters и индийских СМИ, в ходе торговых переговоров продвигали идею увеличения экспорта своей сельхозпродукции в Индию (кормов, включая генетически модифицированные, и молочной продукции). Но этот сегмент для Дели самый чувствительный в политическом и социальном плане, отмечает Кулик. Индия до сих пор преимущественного аграрная страна с миллионами фермеров, а средний размер земельного надела – около 1 га. При этом страна сама себя уже обеспечивает молочной продукцией и наращивает сельхозэкспорт.

У Индии две реалистичные стратегии, считает Гнидченко. Первая – продолжать переговоры и демонстрировать уступки в непринципиальном снижении пошлин на ряд товаров. Вторая – поиск других рынков и перенаправление экспорта в США через посредников. Дефицит торговли США с Индией образовался из-за низкой себестоимости производства, напоминает Гнидченко: «Стратегически при росте благосостояния и удорожании рабочей силы в КНР Индия будет одним из новых центров для промышленности. США не выиграют от разрыва отношений с ней. Поэтому новая сделка вероятнее».

