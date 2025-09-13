Трамп пообещал санкции против России после отказа НАТО от российской нефти

12 сентября Трамп сообщил Fox News, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на РФ. Среди них он перечислил санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти из страны и введение дополнительных пошлин на товары. В интервью президент США также выразил разочарование тем, что прогресс урегулирования кризиса на Украине достаточно медленный. Он заявил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки.