Трамп пообещал санкции против России после отказа НАТО от российской нефти
Президент США Дональд Трамп выразил готовности ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся, последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть. Об этом он заявил на своей странице в TruthSocial.
Трамп отметил, что продолжение закупок нефти из России странами Североатлантического альянса ослабляет позицию на переговорах и покупка нефти отдельными странами шокирует. Он также призвал союзников по НАТО ввести пошлины в 50-100% против Китая и указал, что это сыграет большую роль в прекращении конфликта на Украине. Меры планируется снять после окончания боевых действий.
12 сентября Трамп сообщил Fox News, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на РФ. Среди них он перечислил санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти из страны и введение дополнительных пошлин на товары. В интервью президент США также выразил разочарование тем, что прогресс урегулирования кризиса на Украине достаточно медленный. Он заявил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки.
В этот же день Politico писало, что европейские страны смогли убедить Трампа, что Россия не заинтересована в прекращении конфликта на Украине. По данным издания, лидеры Евросоюза уверили его в необходимости усилить санкционное давление на Москву.