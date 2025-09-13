Газета
Главная / Политика /

Трамп пообещал санкции против России после отказа НАТО от российской нефти

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил готовности ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся, последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть. Об этом он заявил на своей странице в TruthSocial.

Трамп отметил, что продолжение закупок нефти из России странами Североатлантического альянса ослабляет позицию на переговорах и покупка нефти отдельными странами шокирует. Он также призвал союзников по НАТО ввести пошлины в 50-100% против Китая и указал, что это сыграет большую роль в прекращении конфликта на Украине. Меры планируется снять после окончания боевых действий.

12 сентября Трамп сообщил Fox News, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на РФ. Среди них он перечислил санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти из страны и введение дополнительных пошлин на товары. В интервью президент США также выразил разочарование тем, что прогресс урегулирования кризиса на Украине достаточно медленный. Он заявил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки.

В этот же день Politico писало, что европейские страны смогли убедить Трампа, что Россия не заинтересована в прекращении конфликта на Украине. По данным издания, лидеры Евросоюза уверили его в необходимости усилить санкционное давление на Москву.

