Politico: Европа убедила Трампа, что Россия не хочет конца украинского конфликта
Европе удалось убедить президента США Дональда Трампа в незаинтересованности России в прекращении конфликта на Украине и необходимости усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, на этой неделе состоялся ряд дипломатических визитов, в ходе которых высокопоставленные представители ЕС и США обсуждали новые финансовые ограничения и планы по сокращению поставок российской нефти и газа. В Вашингтон прибыла техническая группа высокого уровня из Европы для проработки деталей предложений, основные цели которых уже согласованы.
«Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать эти два подхода», – заявил один из европейских дипломатов.
Как отмечает Politico, Евросоюз завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности союзники стремятся действовать в партнерстве с США. При этом администрация Трампа предпочитает использовать тарифы как торговый инструмент давления, тогда как Брюссель настаивает на санкциях против российских компаний и финансовых структур.
Еще один европейский дипломат в разговоре с Politico подчеркнул, что они ожидают «оживленных дискуссий» с американской стороной о том, какие меры окажутся наиболее действенными для ослабления российской экономики.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) продлил санкции против РФ на полгода. Кроме того, завершается работа над 19-м пакетом антироссийских ограничений. В рамках нового пакета санкций Евросоюз рассматривает введение дополнительных ограничений на продажу российской нефти. Также меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.