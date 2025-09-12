Politico: Европа убедила Трампа, что Россия не хочет конца украинского конфликта

Как отмечает Politico, Евросоюз завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности союзники стремятся действовать в партнерстве с США. При этом администрация Трампа предпочитает использовать тарифы как торговый инструмент давления, тогда как Брюссель настаивает на санкциях против российских компаний и финансовых структур.