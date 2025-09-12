Газета
Главная / Политика /

Трамп рассматривает вопрос введения более жестких санкций против России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию. Среди них он назвал санкции в отношении российских банков, ограничение поставок российской нефти, а также введение дополнительных пошлин на товары. Об этом он заявил в интервью телеканалу FoxNews.

Ранее Politico писало, что Европе удалось убедить Трампа в незаинтересованности России в прекращении конфликта на Украине и необходимости усилить давление на Москву.

Как отмечает издание, Евросоюз завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности союзники стремятся действовать в партнерстве с США. При этом администрация Трампа предпочитает использовать тарифы как торговый инструмент давления, тогда как Брюссель настаивает на санкциях против российских компаний и финансовых структур.

Financial Times писало, что Трамп 12 сентября проведет видеоконференцию с лидерами стран «большой семерки» (G7) и предложит ввести для Китая и Индии повышенные пошлины за закупку российской нефти. Их размер обсуждается на уровне от 50 до 100%.

По словам представителей министерства финансов США, цель этих мер – заставить Москву сесть за стол переговоров и прекратить конфликт против Украины. Администрация Трампа настаивает, что пошлины будут отменены в день его окончания. Вашингтон также требует от союзников по G7 поддержать инициативу.

