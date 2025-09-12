Трамп обсудит с лидерами G7 введение пошлин против Китая и Индии

Трамп обсудит с лидерами G7 введение пошлин против Китая и ИндииЭто связано с решением оказать давление на Россию
Президент США Дональд Трамп 12 сентября проведет видеоконференцию с лидерами стран «большой семерки» (G7) и предложит ввести для Китая и Индии повышенные пошлины за закупку российской нефти. Их размер обсуждается на уровне от 50 до 100 %, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам представителей министерства финансов США, цель этих мер – заставить Москву сесть за стол переговоров и прекратить конфликт против Украины. Администрация Трампа настаивает, что пошлины будут отменены в день его окончания. Вашингтон также требует от союзников по G7 поддержать инициативу.
В то же время в ЕС признают, что столь высокие тарифы против ключевых торговых партнеров могут иметь тяжелые экономические последствия и спровоцировать ответные меры Пекина. Брюссель предлагает альтернативу – ужесточение санкций против российских производителей энергоресурсов и перенос на 2027 г. срока прекращения закупок российских нефти и газа.
Переговоры инициировала Канада, председательствующая в G7. В Оттаве заявили, что страны обсудят «дальнейшие меры по усилению давления на Россию и ограничению ее военной мощи». При этом в Канаде признают, что введение столь жестких пошлин станет дилеммой. Премьер-министр Марк Карни в июне предпринял шаги по восстановлению отношений с Индией и Китаем, что делает позицию канадского правительства в вопросе тарифов менее однозначной.
27 августа вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. Официальным поводом удвоения сборов с индийских товаров Вашингтон называл закупки Дели российской нефти в условиях конфликта на Украине. Под тарифы в 50% прямо или частично попали в общей сложности 55% экспорта страны в США, составившего в 2024 г. $86,5 млрд.
Торговый конфликт США и Китая начался в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.