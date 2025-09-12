Трамп обсудит с лидерами G7 введение пошлин против Китая и Индии

Торговый конфликт США и Китая начался в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.