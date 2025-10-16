Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индия ответила на слова Трампа об отказе Моди от российской нефти

Ведомости

Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал. Его цитирует Hindustan Times.

«Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежные поставки – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночными условиями», – сказал он.

Джайсвал рассказал, что Нью-Дели ведет переговоры об энергетическом сотрудничестве и с Вашингтоном. По его словам, этот процесс продвигается вперед уже на протяжении десятилетия.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу, но скоро произойдет. Американский лидер добавил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь