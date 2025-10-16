Индия ответила на слова Трампа об отказе Моди от российской нефти

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу, но скоро произойдет. Американский лидер добавил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине.