Индия ответила на слова Трампа об отказе Моди от российской нефти
Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал. Его цитирует Hindustan Times.
«Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежные поставки – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночными условиями», – сказал он.
Джайсвал рассказал, что Нью-Дели ведет переговоры об энергетическом сотрудничестве и с Вашингтоном. По его словам, этот процесс продвигается вперед уже на протяжении десятилетия.
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия не будет закупать российскую нефть. Он отметил, что это будет сделано не сразу, но скоро произойдет. Американский лидер добавил, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине.