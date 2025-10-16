МИД Индии не подтвердил разговор Моди и Трампа о российской нефти

15 октября Трамп заявил, что Моди в рамках телефонного разговора заверил его в планах прекратить закупку российской нефти. Американский лидер отмечал, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине. После этого МИД Индии заявил, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.