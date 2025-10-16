МИД Индии не подтвердил разговор Моди и Трампа о российской нефти
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал не смог подтвердить, что индийский премьер-министр Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне.
«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
15 октября Трамп заявил, что Моди в рамках телефонного разговора заверил его в планах прекратить закупку российской нефти. Американский лидер отмечал, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине. После этого МИД Индии заявил, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.
16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ориентируется на официальные заявления властей Индии и Китая в вопросе закупок энергоресурсов из РФ. Он подчеркнул, что такие заявления доступны всем.