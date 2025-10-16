Кремль ориентируется на заявления властей Индии и КНР в вопросе нефти

16 октября официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. По словам дипломата, импорт нефти из России направлен на эти цели. Он также рассказал, что Нью-Дели ведет переговоры об энергетическом сотрудничестве и с Вашингтоном. По его словам, этот процесс продвигается вперед уже на протяжении десятилетия.