Кремль ориентируется на заявления властей Индии и КНР в вопросе нефти

Трамп утверждал, что Нью-Дели может отказаться от энергоносителей из РФ
Ведомости

Москва ориентируется на официальные заявления властей Индии и Китая в вопросе закупок российской нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявления эти всем доступны, и вот, собственно, мы на них и ориентируемся», – сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

15 октября президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в планах прекратить закупку российской нефти. Американский лидер отмечал, что Индия сможет вернуться к торговле с Россией после окончания конфликта на Украине.

16 октября официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. По словам дипломата, импорт нефти из России направлен на эти цели. Он также рассказал, что Нью-Дели ведет переговоры об энергетическом сотрудничестве и с Вашингтоном. По его словам, этот процесс продвигается вперед уже на протяжении десятилетия.

В этот же день официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что американская сторона занимается запугиванием и подрывает правила международной торговли.

