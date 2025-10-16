Газета
МИД Китая: США занимаются запугиванием и подрывают международную торговлю

США занимаются запугиванием и подрывают правила международной торговли, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Действия США <...> угрожают безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок», – так он прокомментировал возможность новых пошлин от США (цитата по «РИА Новости»).

15 октября президента США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Он подчеркнул, что пошлины – очень важный инструмент защиты США, их национальной безопасности.

В тот же день стало известно, что большинство сенаторов США готовы поддержать предоставление Трампу права ввести пошлины до 500% на китайские товары. Американский президент также поручил уведомить союзников в Европе о готовности США поддержать введение пошлины против КНР за закупку нефти из России, если европейские партнеры последуют этому примеру.

