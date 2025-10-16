МИД Китая: США занимаются запугиванием и подрывают международную торговлю

В тот же день стало известно, что большинство сенаторов США готовы поддержать предоставление Трампу права ввести пошлины до 500% на китайские товары. Американский президент также поручил уведомить союзников в Европе о готовности США поддержать введение пошлины против КНР за закупку нефти из России, если европейские партнеры последуют этому примеру.