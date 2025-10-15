Большинство сенаторов США готовы поддержать введение 500%-ных тарифов против Китая

14 октября Трамп назвал свою страну самой богатой в мире после введения торговых пошлин. «Ведомости» за день до этого писали со ссылкой на данные управления конгресса США по бюджету, что в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.) поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году.