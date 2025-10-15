Большинство сенаторов США готовы поддержать введение 500%-ных тарифов против Китая

Большинство сенаторов США готовы поддержать введение 500%-ных тарифов против КитаяСтрана готова ввести пошлины за закупку нефти из России при готовности Европы, заявил Бессент
Большинство сенаторов США готовы поддержать предоставление президенту США Дональду Трампу права ввести пошлины до 500% на китайские товары. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает «РИА Новости».
Право Трампу на введение высоких пошлин готовы предоставить 85 членов сената США из 100, уточнил Бессент.
Трамп также поручил уведомить союзников в Европе о готовности США поддержать введение пошлины против КНР за закупку нефти из России, если европейские партнеры последуют этому примеру, рассказал министр.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров, но 11 октября Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
14 октября Трамп назвал свою страну самой богатой в мире после введения торговых пошлин. «Ведомости» за день до этого писали со ссылкой на данные управления конгресса США по бюджету, что в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.) поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году.