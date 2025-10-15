Хегсет: США готовы ввести меры против РФ в случае продолжения конфликта с Киевом
США и их союзники введут меры в отношении России, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом заявил американский министр войны Пит Хегсет после заседания глав минобороны стран Североатлантического совета.
«Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Глава минфина США Скотт Бессент 7 сентября говорил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами.
5 сентября президент США Дональд Трамп выразил опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.