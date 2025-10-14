Трамп назвал США богатейшей страной после введения пошлин
США стали самой богатой страной в мире после введения торговых пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп прессе.
«Теперь, с введением пошлин, я думаю, мы, Соединенные Штаты, стали самой богатой страной в мире и получаем сотни миллиардов долларов», – сказал глава Белого дома (цитата по «РИА Новости»).
13 октября «Ведомости» писали со ссылкой на данные управления конгресса США по бюджету, что в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.) поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году.
Дефицит американского бюджета в 2025 финансовом году составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в прошлом году. При этом еще в январе ведомство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2025 г. составит $1,9 трлн. Расходы государства увеличились на $301 млрд (на 4%) до $7,03 трлн, в то время как доходы выросли на $308 млрд (на 6%) до $5,22 трлн.