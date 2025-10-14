Трамп назвал США богатейшей страной после введения пошлин

Дефицит американского бюджета в 2025 финансовом году составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в прошлом году. При этом еще в январе ведомство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2025 г. составит $1,9 трлн. Расходы государства увеличились на $301 млрд (на 4%) до $7,03 трлн, в то время как доходы выросли на $308 млрд (на 6%) до $5,22 трлн.