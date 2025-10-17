Зеленский прибыл на встречу с Трампом с получасовым опозданием
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом. Трансляция прибытия велась в прямом эфире.
Американский лидер вышел встретить Зеленского.
Зеленский прибыл через 30 минут после указанного в расписании Трампа времени: он должен был приехать в 13:00 по местному времени (20:00 мск), но кортеж подъехал в 13:30 (20:30).
С чем связано опоздание, пока неясно. Зеленский остановился в резиденции Блэр-Хаус, расположенной через дорогу от Белого дома. Блэр-Хаус – официальная гостевая резиденция Белого дома. Зеленский там уже останавливался во время визита к бывшему президенту Джо Байдену в 2022 г.
Журналисты Белого дома сообщают об усиленных мерах безопасности вокруг Белого дома. В частности, они отмечают расширенный периметр охраны. В нескольких кварталах от комплекса проезд перекрыт крупногабаритными грузовиками.
Встреча Трампа и Зеленского в зале заседаний кабинета министров должна пройти без участия прессы.
Зеленский прибыл в Вашингтон еще накануне встречи с Трампом, провел встречу с представителями компании Raytheon, производящей крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер обратил внимание, что Raytheon также производит системы Patriot. Зеленский рассказал представителям компании о ситуации на поле боя. По его словам, на встрече обсуждались «возможности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства».
Встреча Зеленского и Трампа проходит после телефонного разговора между Путиным и Трампом 16 октября, который состоялся по инициативе российской стороны. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.