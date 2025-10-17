Зеленский прибыл на встречу с Трампом с получасовым опозданием

Встреча Зеленского и Трампа проходит после телефонного разговора между Путиным и Трампом 16 октября, который состоялся по инициативе российской стороны. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.