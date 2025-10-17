Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский прибыл на встречу с Трампом с получасовым опозданием

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом. Трансляция прибытия велась в прямом эфире.

Американский лидер вышел встретить Зеленского.

Зеленский прибыл через 30 минут после указанного в расписании Трампа времени: он должен был приехать в 13:00 по местному времени (20:00 мск), но кортеж подъехал в 13:30 (20:30).

С чем связано опоздание, пока неясно. Зеленский остановился в резиденции Блэр-Хаус, расположенной через дорогу от Белого дома. Блэр-Хаус – официальная гостевая резиденция Белого дома. Зеленский там уже останавливался во время визита к бывшему президенту Джо Байдену в 2022 г.

Журналисты Белого дома сообщают об усиленных мерах безопасности вокруг Белого дома. В частности, они отмечают расширенный периметр охраны. В нескольких кварталах от комплекса проезд перекрыт крупногабаритными грузовиками.

Белый дом надеется привлечь Зеленского к встрече Путина и Трампа в Венгрии

Политика / Международные отношения

Встреча Трампа и Зеленского в зале заседаний кабинета министров должна пройти без участия прессы.

Зеленский прибыл в Вашингтон еще накануне встречи с Трампом, провел встречу с представителями компании Raytheon, производящей крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер обратил внимание, что Raytheon также производит системы Patriot. Зеленский рассказал представителям компании о ситуации на поле боя. По его словам, на встрече обсуждались «возможности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства».

Встреча Зеленского и Трампа проходит после телефонного разговора между Путиным и Трампом 16 октября, который состоялся по инициативе российской стороны. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.

Читайте также:Орбан заверил Путина в готовности организовать саммит с Трампом
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте